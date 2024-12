In acest an, monoxidul de carbon a facut noua victime in zona de activitate a Delgaz Grid

Noua persoane si-au pierdut viata din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon si alte 26 au fost afectate, urmare a celor 13 incidente petrecute, in perioada ianuarie-noiembrie 2024, in judetele Alba, Sibiu, Iasi, Timis, Cluj, Mures, Caras-Severin, Bistrita-Nasaud si Hunedoara, arata un comunicat al Delgaz Grid.Cele mai multe cazuri, respectiv 7 din cele 13 inregistrate in aria de activitatea a Delgaz Grid, au avut loc in primele patru luni ale acestui an, corespunzatoare sezonului rece. ... citește toată știrea