In toiul noptii, furtuni violente, torenti revarsati, trasnete si fulgere. Necazuri provocate de ape in Neamt

Codurile emise de meteorologi, care anuntau instabilitate atmosferica accentuata, au facut prapad in judetul Neamt, furtunile provocand mari necazuri oamenilor. Avertizarile emise de meteorologi, care anuntau fenomene periculoase, s-au adeverit in judetul Neamt, in ultimele zile ploile fiind insotite de intensificari ale vantului, tunete si fulgere. In noptile inceputului de iunie 2022 au cazut precipitatii insemnate cantitativ in perioade scurtede timp, iar problemele nu au intarzit sa apara. ... citeste toata stirea