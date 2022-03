Inca 40 de hectare de vegetatie mistuite intr-o zi

Joi, in judet a avut loc inca o serie de incendii de vegetatie, soldate cu afectarea unei suprafete totale de aproximativ 40 de hectare, pentru stingerea carora au intervenit pompierii militari.Evenimentele s-au petrecut in urmatoarele localitati: Borlesti - opt ha, Ghindaoani - 20 ha, Ciurea (Pancesti) - 2.500 de metri patrati, Bistrita (Alexandru cel Bun) - doua hectare jumate, Hlapesti (Dragomiresti) - patru ha, Cordun - trei ha, Tarzia (Brusturi) - un hectar plus 500 mp dintr-un lan de ... citeste toata stirea