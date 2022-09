Inca doi oameni spulberati pe DN 2

O femeie de 59 de ani a fost ucisa si un barbat in varsta de 61 de ani a fost grav ranit in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 2, la Nisiporesti.Era ora 2.30, intuneric bezna, cand cei doi mergeau, numai ei stiu den unde si spre ce tinta, pe drumul ce traverseaza satul Nisiporesti. Lipsa unui trotuar i-a determinat sa mearga chiar pe partea carosabila. Au fost surprinsi si loviti in plin de un microbuz Renault in care se aflau noua persoane si care se deplasa spre Suceava.A fost ... citeste toata stirea