Inca o arestare in cazul vaccinarilor fictive puse la cale de cadre medicale din Neamt

Judecatorii au respins cererea unei asistente medicale de a fi cercetata sub control judiciar sau in arest la domiciliu, astfel ca ea va ramane in continuare in arest preventiv. Asistenta medicala este una dintre persoanele anchetate in dosarul vaccinarilor "la chiuveta" din Neamt, intre care trei doctorite. In dosarul vaccinarilor la "chiuveta" din Neamt apar noi elemente care arata amploarea cazului, fiind dispusa o noua arestare preventiva. Masura a fost luata acum doua zile, Elena Bahneanu, ... citeste toata stirea