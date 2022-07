Inca o saptamana pentru recensamant. 94% dintre romascani s-au recenzat pana acum

Autoritatile nationale au decis prelungirea cu o saptamana termenului pana la va avea loc Recensamantul populatiei si al locuintelor care se desfasoara in acest an. Astfel, populatia va avea posibilitatea sa se recenzeze pana la finalul saptamanii viitoare, 24 iulie. In municipiul Roman, cei care, din diverse motive, nu ii pot primi acasa pe recenzori, se pot recenza la Centrul fix amenajat de municipalitate in aceasta perioada, in sediului Biroului de Stare Civila de pe strada Dobrogeanu ... citeste toata stirea