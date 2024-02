Inca trei cazuri de rujeola, in zona Roman

Vineri, 16 februarie, Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt a anuntat ca inca trei cazuri de rujeola au fost confirmate in ultimele doua saptamani in judetul Neamt, la trei copii din zona Roman. In total, in judetul Neamt au fost inregistrate, in anul 2024, sase cazuri de rujeola, la copii cu varste cuprinse intre 3 si 16 ani, nevaccinati sau cu scheme incomplete de vaccinare."Pentru fiecare caz, conform metodologiei, a fost efectuata ancheta epidemiologica, au fost depistati contactii ... citește toată știrea