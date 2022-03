Inca un dosar de vaccinari "la chiuveta"

Marti dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului Tribunalului, au facut 24 de perchezitii domiciliare, in judetul nostru, Iasi si Bacau, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de coruptie si fals.Din cercetari a reiesit ca, in perioada iunie 2021-martie anul acesta, cadre medicale (doctori si asistenti) din judetul nostru (comunele Sagna si Oniceni), Bacau si Iasi, au eliberat ... citeste toata stirea