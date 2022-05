Inca un hot de motorina retinut

Extinzand cercetarile in cazul furturilor de motorina din rezervoarele unor camioane ale doua societati comerciale targnemtene, marti, politistii au identificat un alt individ care a participat la savarsirea faptelor.Este vorba despre un tanar in varsta de 19 ani, din comuna Raucesti. In perioada februarie - martie, impreuna cu alti trei tineri, el a sustras doua tone de combustibil, in valoare de 17.500 de lei, pe care apoi l-a vandut. Hotul va fi dus la Parchet cu propunere de luare a unei ... citeste toata stirea