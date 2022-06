Inca un pod de pe "mosia" baronului Ionel Arsene risca sa se prabuseasca. Cui apartine firma care excaveaza pietris la picioarele de sprijin FOTO

Accidentul petrecut in judetul Neamt pe 9 iunie, cand podul rutier de la Lutca s-a prabusit, iar doua autovehicule au fost prinse sub daramaturi, se poate repeta oricand.Un alt pod din judet risca oricand sa cedeze.Presa locala din Neamt a tras un semnal de alarma inca de acum 7 ani in legatura cu starea podului de la Girov, peste raul Cracau, care se afla in risc iminent de prabusire in caz de seism si nu mai reprezinta siguranta nici in conditii normale.Un specialist in astfel ... citeste toata stirea