Vineri dimineata, in urma unui apel la 112, un echipaj de pompieri (cu o autospeciala complexa si o barca) din cadrul Detasamentului Piatra-Neamt a intervenit pentru degajarea altor zece lebede moarte din lacul Batca Doamnei. Dupa ce au fost scoase din apa, acestea au fost predate reprezentantului Direc-tiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, in vederea stabilirii cauzei decesului. Reamintim ca si joi au fost scoase de pe acelasi lac alte 19 lebede moarte, in contextul in care ... citeste toata stirea