Incendiile au facut pagube de 18 milioane de lei anul trecut, in judetul Neamt

In cursului anului 2023, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de urgenta "Petrodava" al judetului (ISU) Neamt s-au produs 741 de incendii (inclusiv vegetatie uscata), din care 734 de s-au produs pe teritoriul judetului nostru, iar sapte incendii s-au produs in cele doua judete (Bacau si Iasi) in ISU Neamt intervine pe baza unor planuri comune de interventie, arata raportul ISU Neamt privind anul anterior, prezentat in cursul acestei saptamani. Este de remarcat scaderea ...