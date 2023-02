Incendiile au facut pagube de 60 de milioane de lei anul trecut, in judetul Neamt

In cursului anului 2022, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului (ISU) Neamt s-au produs 1.022 de incendii, din care 1.013 s-au produs pe teritoriul judetului nostru, iar noua incendii s-au produs in cele judetele Bacau si Iasi, in care ISU Neamt intervine pe baza unor planuri comune de interventie, arata raportul ISU Neamt privind anul anterior, prezentat in cursul acestei saptamani.Imprejurarile care au condus la producerea incendiilor in ... citeste toata stirea