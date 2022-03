Incendiu cu flacari pana la cer la o hala din Targu Neamt

In aceasta dimineata, 7 martie, un incendiu a izbucnit in hala de productie pentru elemente decorative din polistiren a unei firme de pe strada Radu Teoharie din Targu Neamt.Data fiind amploarea flacarilor si faptul ca focul era intretinut de materialele combustibile depozitate in hala, la fata locului au fost trimise cinci echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere din localitate, una din ele venita in sprijin de la Piatra Neamt."La sosirea fortelor de interventie incendiul se ... citeste toata stirea