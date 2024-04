Incendiu in comuna Tamaseni, doi politisti au intervenit si ei pentru stingerea focului

Pompierii au fost solicitati sa intervina sambata, 20 aprilie, la ora 22:15, in comuna Tamaseni, pentru stingerea unui incendiu produs intr-o gospodarie. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) si Detasamentul de pompieri Roman. Pana la sosirea pompierilor, incendiul a fost localizat de doi politisti de la Postul de politie Tamaseni si cetateni."La data de 20 aprilie, in jurul orei 22:10, in timp ce agent ... citește toată știrea