Incendiu, in noaptea de sambata spre duminica, la o hala a unei firme de prelucrare a fibrelor textile, pe Platforma Savinesti, Neamt

Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, la o hala a unei firme care se ocupa cu prelucrarea fibrelor textile, pe Platforma Savinesti, judetul Neamt. Incendiul s-a manifestat cu flacara si fum dens, la un utilaj. Cincisprezece persoane au iesit din cladire, fara a avea nevoie de ingrijiri medicale.Potrivit ISU Neamt, in noaptea de sambata spre duminica, pompierii au fost anuntati despre producerea unui incendiu in hala unui operator economic (cu domeniu de activitate in ... citește toată știrea