Incendiu la apartament din Roman, din cauza unei oale uitate pe aragaz

Luni, 3 octombrie, in jurul orei 19:45, pompierii au fost instiintati despre producerea unui incendiu la un apartament situat la parterul unui bloc de locuinte de pe strada Mihail Kogalniceanu, in municipiul Roman, informeaza ISU Neamt. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de la Detasamentul de pompieri Roman - doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD."Pompierii, cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialelor, au patruns in apartament si au ... citeste toata stirea