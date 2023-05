Marti, 2 mai, in jurul orei 13, pompierii au fost instiintati despre izbucnirea unui incendiu pe soseaua ocolitoare Roman Vest, informeaza ISU Neamt. Un operator economic la care se manifesta incendiul este in imediata apropiere a statiei Petrom."Forte si mijloace de interventie de la ISU Neamt actioneaza pentru localizarea si lichidarea unui incendiu ce se manifesta la doi operatori economici situati in municipiul Roman - unul are ca obiect de activitate service auto, iar unul prelucrarea ... citeste toata stirea