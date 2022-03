Incendiu la hala unei fabrici din Targu-Neamt

Luni dimineata, din cauza unui scurtcircuit la un aparat de incalzire electric lasat sub tensiune, a izbucnit un incendiu la hala unei fabrici de elemente decorative din polistiren, situata pe strada Sublocotenent Radu Teoharie, in orasul Targu-Neamt.Alarma s-a dat pe la ora 7, iar la locul evenimentului au intervenit pompierii cu cinci autospeciale de stingere (una venita in sprijin de la Piatra-Neamt) si o ambulanta SMURD. Cand au ajuns ... citeste toata stirea