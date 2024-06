Incendiu la o locuinta din comuna Poienari

Duminica, 9 iunie, in jurul orei 16:35, pompierii au fost solicitati sa intervina in comuna Poienari, pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta, informeaza ISU Neamt. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Punctul de lucru Poienari (o autospeciala de stingere) si Detasamentul de pompieri Roman (o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD)."La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta in interiorul locuintei si la acoperisul acesteia, ... citește toată știrea