Incendiu la Pipirig. Doi barbati au murit

Doi barbati in varsta de 40 ani, respectiv 75 ani, din Pipirig, au decedat in urma unui incendiu care le-a cuprins gospodaria, in noaptea de luni spre marti, a anuntat ISU Neamt.La locul solicitarii au intervenit pompierii voluntari din localitate, pompierii din cadrul Detasamentului de pompieri Targu Neamt si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean.'La sosirea fortelor de interventie incendiul se manifesta generalizat la o casa ... citeste toata stirea