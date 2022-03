Incendiu la un apartament de pe strada Privighetorilor

Pompierii au fost solicitati duminica, 6 martie, la ora 11:28, prin apel la 112, sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament situat intr-un bloc de locuinte de pe strada Privighetorilor, in municipiul Roman, informeaza ISU Neamt.Incendiul se manifesta in bucataria unui apartament de la etajul al patrulea, cu posibilitatea propagarii la intreaga locuinta. Pompierii romascani au actionat pentru localizarea si lichidarea incendiului, in limitele gasite. Nu a ... citeste toata stirea