Duminica, 7 mai, in jurul orei 22:45, pompierii au fost instiintati despre producerea unui incendiu la un spatiu comercial situat in localitatea Recea, din comuna Ion Creanga, informeaza ISU Neamt. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Roman si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Ion Creanga. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa, generalizat, in interiorul si la acoperisul unui magazin ... citeste toata stirea