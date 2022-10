Incendiu simulat la Scoala "Mihai Eminescu" din Roman

Ziua Internationala pentru reducerea riscului dezastrelor a fost marcata in mod special la Scoala "Mihai Eminescu" din municipiul Roman unde, saptamana trecuta, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) "Petrodava" a organizat un exercitiu.Astfel, dimineata s-a introdus semnalul de alarmare specific, iar ocupantii cladirii (elevii, personalul didactic auxiliar si cadrele nedidactice) s-au adapostit sub elementele de mobilier (banci, catedre) si sub elementele de constructie ... citeste toata stirea