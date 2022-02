Incendiu urias, 30 de masini au ars in curtea unei firme. ISU a stabilit cauza izbucnirii flacarilor FOTO

Administratorii unei firme cu activitate in domeniul auto au suferit mari pagube materiale, un incendiu de proportii afectand treizeci de masini. Cadrele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" Neamt au stabilit care a fost cauza unui incendiu de mari dimensiuni, care a izbucnit acum doua zile in incinta unei societati din localitatea Oglinzi, comuna Raucesti. Specialistii au concluzionat ca scanteile provenite de la un utilaj de debitat au generat nedoritul incident. Firma are ... citeste toata stirea