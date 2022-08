Incep inscrierile la cresa "Casa Fluturasilor", pentru noul an scolar

Primaria municipiului Roman informeaza ca incepand de saptmana viitoare se pot face inscrierile copiilor anteprescolari aflati in situatii de risc in Centrul de Zi "Casa Fluturasilor", pentru anul scolar 2022 - 2023.Inscrierile se pot face in perioada 16 - 2august, pentru copiii careindeplinesc mai multe conditii, intre care sa aibadomiciliul in municipiul Romansi sa nu implineascavarsta de trei ani pana la data de 5 septembrie 2022, iar parintii acestora sa nu aiba venituri lunare ... citeste toata stirea