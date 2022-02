Incep lucrarile de reabilitare a Spitalului "Precista Mare" din Roman

In contextul implinirii a 199 de ani de la nasterea ierarhului Melchisedec Stefanescu (15 februarie 1823, Garcina, judetul Neamt - 16 mai 1892, Roman), marti, 15 februarie, la Catedrala arhiepiscopala "Sfanta Cuvioasa Parascheva" din Roman a fost savarsita Sfanta Liturghie de catre un sobor de preotilor si diaconi din care au facut parte si preoti profesori care isi desfasoara activitatea la catedra in Liceul Teologic "Episcop Melchisedec" Roman, in cadrul slujbei fiind inaltate rugaciuni de ... citeste toata stirea