Incepe depunerea cererilor pentru tichetele sociale acordate de Primarie

Primaria municipiului Roman acorda tichete sociale romascanilor cu posibilitati materiale reduse, in baza unei hotarari a Consiliului Local. Tichetele se acorda familiilor din care cel putin un membru este pensionar sau persoana cu handicap, ori sunt persoane aflate in situatie de risc social, care din motive de sanatate si conditii socio-economice precare, nu pot sa-si asigure un nivel minim de trai.Distribuirea tichetelor sociale este un sprijin material constand in acordarea de 2 ori pe an ... citeste toata stirea