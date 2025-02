Incepe judecata in dosarul incendiului de la Spitalul Piatra-Neamt

Dupa patru ani de cercetari, dosarul incendiului care a ucis 10 oameni in urma cu 4 ani, pe sectia de ATI a Spitalului de la Piatra-Neamt a fost trimis in judecata. Un rechizitoriu de 200 de pagini ajunge pe masa judecatorilor, iar acuzate sunt doua asistente si unitatea sanitara.Fapta insa este cea care ridica semne de intrebare: distrugere din culpa, care a avut ca urmare un dezastru, si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. "Din probatoriul administrat in cauza ... citește toată știrea