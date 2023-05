Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) a anuntat lansarea unei noi editii a programului social "Litoralul pentru toti" in perioada 22 mai - 18 iunie, prin care turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 52 de lei pe noapte de persoana, preturile fiind cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon.Pana la finalul acestei saptamani, s-au inscris in program 25 de unitati de cazare din toate statiunile de pe ... citeste toata stirea