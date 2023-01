Inchisoare cu executare pentru o palma la fund

Viorel Lupu, un nemtean in varsta de 46 de ani, stabilit in Suceava, a fost condamnat la zece luni de inchisoare cu executare dupa ce a lovit o femeie cu palma peste posterior.Incidentul a avut loc in vara anului 2021 pe o strada din municipiul Suceava. Individul (recidivist pentru viol) a abordat mai multe femei, printre care si pe Nina Smart (cu cetatenie romano-americana) si a lovit-o."A venit in dreptul lor si dupa ce a facut niste comentarii cu privire la grup, s-a auzit un sunet ca o ... citeste toata stirea