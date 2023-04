Fosta sotie si fetita lor, in varsta de 5 ani, au disparut in anul 2006, insa rudele au anuntat Politia dupa doi ani, crezand ca acestea au plecat in Italia * 15 ani mai tarziu, politistii au descoperit la domiciliul barbatului ramasitele unui cadavru uman * cadavrul din curtea casei era al fetitei in varsta de 5 ani, insa corpul fostei sotii nu a fost gasit pana acumUn barbat care in urma cu 17 ani si-ar fi ucis fiica in varsta de 5 ani si fosta sotie, in varsta de 24 ani, a fost condamnat, ... citeste toata stirea