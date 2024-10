Inchisoare pentru sex cu o minora

Luni, politistii au pus in executare un mandat emis de Judecatoria Targu-Neamt pe numele lui Claudiu Nechita, in varsta de 30 de ani, din comuna Brusturi, condamnat de Judecatoria Targu-Neamt la trei ani si patru luni de inchisoare, pentru act sexual cu un minor. El a fost gasit acasa si dus la Penitenciarul Bacau in vederea executarii pedepsei.Potrivit sentintei, Nechita era vecin cu minora C.I.C. (13 ani) si a profitat de naivitatea acesteia: "A aratat ca se cunoaste cu persoana vatamata ... citește toată știrea