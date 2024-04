Incontinenta urinara de ras la fetite: metoda revolutionara de tratament la Arcadia

Dr. Codruta - Olimpiada Iliescu, medic primar Pediatrie, Nefrologie pediatrica, ArcadiaIncontinenta aparuta in timpul rasului afecteaza in special fetele cu varsta cuprinsa intre 7-15 ani si se manifesta prin golirea completa a vezicii urinare doar in timpul rasului, din cauza unei relaxari a sfincterului extern, o structura musculara a colului vezical, care indeplineste functia de "robinet".Acest tip particular de incontinenta reprezinta o tulburare mictionala non-neurogena, in care ... citește toată știrea