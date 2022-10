Inculpatii din dosarul "Mita pentru angajare la Ambulanta", trimisi in judecata de DNA

Marti, 25 octombrie, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a informat ca, in dosarul angajarilor de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt, in care s-au desfasurat cercetari cu privire la modalitatea prin care 22 de persoane au reusit sa ocupe, pe o perioada nedeterminata, posturi de personal sanitar si sanitar auxiliar in cadrul SAJ Neamt, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane.Astfel, ... citeste toata stirea