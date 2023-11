Politistii din Bistrita-Nasaud au deschis o ancheta in cadrul careia verifica imprejurarile in care doua femei cu varste de 41, respectiv 52 de ani, surori, au murit, amandoua fiind gasite, vineri, in stare avansata de putrefactie. Fratele celor doua, care locuia impreuna cu ele, a fost preluat de politisti si dus la audieri, anunta Agerpres.Ancheta in acest caz a fost deschisa dupa ce, vineri, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sangeorz-Bai au fost sesizati despre faptul ca cele doua surori ... citeste toata stirea