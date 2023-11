La data de 6 noiembrie, politistii Serviciului Rutier Bacau au depistat in trafic, pe DN 2 - E 85, in localitatea Racaciuni, un ansamblu de vehicule compus dintr-o autoutilitara ce tracta o semiremorca incarcata cu material lemnos, condus de un barbat de 36 de ani, din comuna Bicazu Ardelean, judetul Neamt, informeaza IPJ Bacau."In urma verificarilor a reiesit ca ansamblul transporta cantitatea de 60 de metri cubi de cherestea, iar in devizul de insotire implementat in aplicatia SUMAL 2.0 ... citeste toata stirea