Joi, 24 august, in jurul orei 07:00, politistii din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene Roman, in timp ce executau activitati de supraveghere si control al traficului rutier, in localitatea Cotu Vames, au depistat in trafic un barbat, de 53 de ani, din Roman, care prezenta halena alcoolica, informeaza IPJ Neamt. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,55 mg/l alcool pur in aerul expirat.Tot joi, in jurul orei 21:00, politistii ... citeste toata stirea