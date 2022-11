Infractor rutier scapat de arest domiciliar

Judecatorii romascani au dispus, ieri, inlocuirea arestului domiciliar cu masura controlului judiciar pe 60 de zile in cazul unui tanar in varsta de 17 ani, din comuna Trifesti, pus sub acuzare pentru conducere fara permis, sub influenta alcoolului si vatamare corporala din culpa.In cauza este vorba despre Iustin Ioan Levarda care trebuie sa mearga periodic la "semnat", sa nu depaseasca limita teritoriala a judetului ori sa contacteze victimele sau martorii.Faptele acestuia s-au petrecut in ... citeste toata stirea