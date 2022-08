Infractori rutieri

La sfarsitul sapta-manii trecute, politistii au depistat mai multe persoane care au savarsit infractiuni la regimul circulatiei rutiere.Astfel, in noaptea de vineri spre sambata, pe DJ 157, in comuna Margineni, a fost prins un localnic in varsta de 20 de ani care conducea o masina avand imbi-batia alcoolica de 0,67 miligrame/litru, in aerul expirat. De asemenea, pe strada Bogdana din Icusesti, oamenii legii au identificat alt satean de 22 de ani care sofa cu 0,49 mg/l, in aerul expirat, fara ... citeste toata stirea