Infractori rutieri pedepsiti cu blandete

Prinsi in timp ce savarseau infractiuni la regimul circulatiei rutiere, mai multi conducatori auto au fost condamnati de Judecatoria Piatra-Neamt, la inchisoare cu suspendare si munca in folosul comunitatii, sau amenzi penale.Este vorba despre urmatorii: Ionut Silviu Bucur (din comuna Girov) - un an si opt luni, pentru conducere fara permis; Gheorghe Bongos (din Tazlau) - un an si doua luni pentru o fapta similara; Mihai Mantea - un an, pentru refuz recoltare probe biologice in vederea ... citeste toata stirea