Infractori rutieri pedepsiti cu blandete

Judecatoria Targu-Neamt l-a condamnat la inchisoare cu suspendare, pe un barbat din comuna Baltatesti depistat de politisti in timp ce conducea o masina fara a avea permis.In cauza este vorba despre Cristian Andrei Boroeanu. El a luat noua luni cu amanare, pe un termen de supraveghere de doi ani. In acest interval, individul este obligat sa mearga periodic la "semnat", sa comunice orice deplasare care depaseste cinci zile si sa presteze 30 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii. ... citeste toata stirea