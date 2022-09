Infrangere in deplasare pentru CSM Roman, pe terenul formatiei Corona Brasov

In acest sfarsit de saptamana au fost programate meciurile etapei a doua a Diviziei A de handbal feminin, Seria B. In cadrul acestei etape, formatia CSM Roman a evoluat in deplasare, sambata, 17 septembrie, de la ora 11, pe terenul formatiei Corona Brasov.Gazdele s-au impus clar, dupa ce au condus la pauza cu 15-6, scorul final fiind 34-16 pentru Corona Brasov. La formatia romascana, pe lista marcatoarelor cele mai multe reusite figureaza pentru Emilia Adin Ghiulgian, 7 goluri, in timp ce de ... citeste toata stirea