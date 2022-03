Infrangere pe teren propriu pentru CSM Roman, in fata CSU Neptun Constanta

In acest sfarsit de saptamana au fost programate partidele din cadrul etapei a 18-a a campionatului Diviziei A la handbal feminin, Seria A. In cadrul acestei etape, formatia CSM Roman a evoluat pe teren propriu, vineri, 25 martie, de la ora 12, la Sala Sporturilor din Roman, intalnind CSU Neptun Constanta.Oaspetele au condus pe tabela la pauza, scor 16-11, si s-au impus in final cu 34-22. Pentru CSM Roman, pe lista marcatoarelor figureaza: Cristina Rosu - 10 goluri (4 din 5 aruncari de la 7 ... citeste toata stirea