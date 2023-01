Infrangere pentru handbalistele CSM Roman in prima etapa a anului

Dupa pauza competitionala de iarna, in acest weekend s-au reluat meciurile Diviziei A la handbal feminin, Seria B, cu etapa a zecea, prima etapa a returului. In cadrul acestei etape, sambata, 21 ianuarie, echipa CSM Roman a intalnit in deplasare, de la ora 11.30, echipa Centrului National de Excelenta Sfantu Gheorghe, echipa in fata careia a pierdut acasa in prima etapa, 18-23.Handbalistele romascane, pregatite in acest sezon de antrenorii Neculai Razvan Caba si Alina Andrei, au fost conduse ... citeste toata stirea