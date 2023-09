Marti, 26 septembrie, Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt a anuntat ca, prin rechizitoriul din data de 22 septembrie 2023 s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului B.G.S., sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita, prevazuta si pedepsita de articolul 289, alineat 1 Cod penal.Conform reprezentantilor Parchetului, in data de 3 august 2023, inculpatul, in calitate de inginer silvic in cadrul Ocolului Silvic Tirgu Neamt, a fost prins in flagrant ... citeste toata stirea