Un nemtean de 42 de ani a murit ingropat sub un mal de pamant care s-a surpat, la sfarsitul saptamanii trecute, cand sapa un sant pentru extinderea retelei de alimentare cu gaz in comuna Pausesti - Maglasi, din judetul Valcea.Tragedia s-a petrecut aproape de inchiderea programului. Colegul acestuia, un iesean in varsta de 31 de ani, a fost la randu-i prins sub pamant pana la brau, dar a supravietuit. Martorii au sunat la 112, iar in zona au intervenit pompierii."Prima persoana care a fost ... citeste toata stirea