Injunghieri in trafic, la Neamt

Un barbat in varsta de 49 ani, din localitatea Poienari, a fost injunghiat in burta de un alt barbat, in varsta de 30 ani, din Gadinti, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu.Ea a adaugat ca agresiunea s-a produs in urma unei sicanari in trafic."Din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca, in urma unei sicanari in trafic, barbatul de 30 de ani, pasager intr-un autoturism, ar fi intrat in conflict cu barbatul de 49 de ani, care se deplasa cu autoturismul pe o ... citeste toata stirea