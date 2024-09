Insarcinata la 13 ani

O copila in varsta de 13 ani, din satul Hlapesti (al comunei Dragomiresti), a ramas insarcinata si a nascut o fetita dupa ce, in septembrie 2021, l-a cunoscut pe Facebook pe un localnic si, incepand din aprilie anul urmator, a inceput sa aiba relatii intime cu acesta. In cauza este vorba despre Catalin Vasile Mosneagu (cu antecedente penale), trimis in judecata pentru act sexual cu un minor in forma continuata.Conform rechizitoriului, dupa ce au vorbit cateva luni pe internet, cei doi s-au ... citește toată știrea