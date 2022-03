Inspectoare de la Antifrauda, prinsa cand incasa o spaga de 100.000 euro

O femeie, inspector in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, a fost retinuta de DNA pentru trafic de influenta dupa ce a fost prinsa in flagrant cand primea de la un fost director al Directiei suma de 100.000 de euro, pretinzand ca il poate influenta pe un procuror DNA care l-ar fi cercetat pe acesta.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand din 29 martie, a ... citeste toata stirea